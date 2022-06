Rafinha Bastos sobre briga de Luciana Gimenez e João Kleber: ‘Inveja, ciúme’

O humorista e apresentador Rafinha Bastos, de 45 anos, afirmou ter perdido o emprego no programa de João Kleber, na RedeTV!, por conta de uma rivalidade dele com a colega de emissora, Luciana Gimenez.

“Eu saí do João Kleber porque fui fazer os trotes da Luciana Gimenez [no programa ‘Superpop’]. Olha que merd*! Eu já estive besuntado de bost* na minha cara! Os dois trabalhavam um ao lado do outro. Tinha uma briga, [por] inveja, ciúme, da audiência um do outro”, disse Rafinha, em entrevista ao podcast “Inteligência Limitada”.





“A Luciana Gimenez prometeu me contratar durante meses. Me enrolou por meses! Toda semana eu falava: ‘Luciana, eu preciso viver! Não tenho dinheiro!’ Eu nunca ganhei um tostão para fazer aquelas bost*s! E eu precisava de dinheiro, não tinha nada!”, emendou.