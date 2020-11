Rafinha Bastos e Marcelo de Carvalho trocam farpas na rede social: “Toma vergonha, tio”

Neste domingo (15), o clima esquentou nas redes sociais. O humorista Rafinha Bastos e o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, trocam farpas no Twitter.

O bate boca aconteceu após Marcelo publicar uma mensagem criticando o fechamento do comércio durante a pandemia no novo coronavírus e pedir para que seus seguidores a exercerem o voto útil: “Vote em quem tem condição de ganhar dos candidatos ruins”, escreveu ele no micro blog.

Na sequência, Bastos rebateu: “Campeão? Tá se metendo em política agora? Se tu estivesses mesmo preocupado com o povo, pagava os funcionários da TV em dia. Toma vergonha, tio”.

O empresário retribuiu a provocação dizendo: “Fala querido, tudo bem? Nossos funcionários estão rigorosamente em dia. Aliás, você sabe, pois trabalhou para nós. Foi o maior fracasso de audiência e faturamento de nossa história”.

Rafinha continuou a briga na web e postou a imagem de um texto falando sobre atrasos no pagamento na emissora de Marcelo : “Essa é uma das 12 matérias sobre atraso no pagamento em 2020. Achei 79 matérias de 2019. Quer que eu mande pro seu e-mail ou tá sem wi-fi aí no saco do véio da Havan?”, finalizou.

Vale lembrar que Rafinha Bastos trabalhou na RedeTV! em 2012.

