Raffaella Carrà é homenageada com ópera na Itália

MILÃO, 30 SET (ANSA) – A cidade de Bergamo, na Itália, recebeu na última sexta-feira (29) a estreia de uma ópera que teve como tema a cantora e dançarina Raffaella Carrà, falecida em 2021.

Nascida de uma ideia do diretor Francesco Micheli, a ópera “Raffa in the Sky” foi composta por Lamberto Curtoni com o libreto de Renata Ciaravino e Alberto Mattioli.

O evento teve a participação de um elenco de célebres cantores líricos que foi dirigido por Carlo Boccadoro, um assíduo intérprete de estreias mundiais.

A famosa artista italiana foi interpretada pela jovem Chiara Dello Iacovo ao longo da apresentação, que também vai ocorrer nos dias 1º, 6 e 8 de outubro no Teatro Donizetti.

O objetivo da ópera foi narrar a história do percurso de Carrà, que acompanhou e estimulou a evolução da sociedade, além de ser uma forma de refletir sobre o papel dos artistas e da mídia a partir da televisão. (ANSA).

