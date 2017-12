Raffael marca dois, Mönchengladbach vence e entra na zona para Liga dos Campeões

O Borussia Mönchengladbach contou com o talento do brasileiro Raffael para vencer nesta sexta-feira, na abertura da 17.ª rodada do Campeonato Alemão. O atacante marcou duas vezes, ainda deu uma assistência e foi fundamental para o triunfo por 3 a 1 sobre o Hamburgo, em casa, que colocou a equipe de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O resultado levou o Mönchengladbach a 28 pontos, subindo provisoriamente para a quarta posição, que hoje o colocaria na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Hamburgo faz novamente péssima campanha e soma apenas 15 pontos, na 16.ª colocação, que o levaria para o playoff na luta contra o rebaixamento.

Diante de sua torcida, o Mönchengladbach foi para cima nesta sexta e abriu o placar aos oito minutos, quando Thorgan Hazard recebeu ótima enfiada de Raffael e tocou na saída do goleiro para marcar. No início do segundo tempo, porém, Andre Hahn foi acionado por Aaron Hunt e deixou tudo igual.

Apareceu, então, a estrela de Raffael. Aos 28 minutos, o brasileiro recebeu na área e girou rápido, batendo de esquerda, sem chances para Mathenia. Ele mesmo selou o placar aos 33, quando Hazard o deixou sem goleiro para balançar a rede.

O Mönchengladbach agora volta as atenções para a Copa da Alemanha, pela qual encara o Bayer Leverkusen na próxima quarta-feira, em casa. Já o Hamburgo só volta a campo no ano que vem, dia 13 de janeiro, contra o Augsburg, fora de casa, pelo Campeonato Alemão.