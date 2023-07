Rafaelle diz que Brasil precisará aprender com erros para classificar: ‘Agora é tudo ou nada’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 9:56 Compartilhe

A zagueira Rafaelle segue confiante na classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em seu segundo Mundial, a capitã do Brasil destacou a importância de analisar os erros da derrota contra a França deste sábado e elogiou a Jamaica, adversária da última rodada, na qual o Brasil precisará vencer para buscar a classificação.

“Não tem nada perdido. A gente perdeu um jogo quando podíamos perder. Entendemos que, para ser campeão de uma Copa do Mundo, não precisa ganhar todos os jogos. Mas agora é tudo ou nada”, disse Rafaelle.

“A gente tem agora um jogo muito importante contra a Jamaica, uma equipe muito forte, que tem uma ótima atacante, a Bunny Shaw. É aprender com os erros desse jogo e entrar no próximo com a cabeça erguida para tentar buscar essa classificação”, continuou.

A derrota por 2 a 1 para a França e a vitória da Jamaica por 1 a 0 sobre o Panamá deixaram o Brasil fora da zona de classificação para a próxima fase. França e Jamaica somam quatro pontos e o time de Pia Sundhage tem três. Com o favoritismo da França contra o Panamá, resta ao Brasil vencer a Jamaica na última rodada para buscar a classificação.

Rafaelle ainda avaliou a dura derrota para a seleção francesa, com gol de Renard já na reta final. “A gente esperava a pressão, elas jogam assim. Acho que faltou a gente ter um meio mais próximo. Quando recebíamos a bola ali de trás, não tínhamos esse passe curto para sair jogando. A gente veio para o segundo tempo com as linhas mais próximas para tentar envolver o time delas. Acho que faltou esse ajuste durante o primeiro tempo.”

A seleção brasileira entra em campo na próxima quarta-feira (2), às 7 horas da manhã (horário de Brasília), contra a Jamaica, no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne, pela última rodada da fase de grupos do Mundial feminino. O elenco de Pia Sundhage ganhará folga neste domingo e voltará aos treinamentos com bola na segunda-feira, em Moreton Bay. Na terça, às 10h, o time viaja até Melbourne.

