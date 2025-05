Rafaella Santos publica foto da mãe em cama de hospital

Rafaella Santos, irmã de Neymar, publicou nas redes sociais uma foto da mãe, Nadine Gonçalves, deitada em uma cama de hospital neste domingo, 18. A influenciadora ainda tranquilizou os seguidores e afirmou que “ela está bem”.

Apesar da imagem, Rafaella não explicou o motivo da hospitalização. “Um dos meus melhores momentos, ela! PS: ela está bem!”, escreveu nos stories.

Na noite de sábado, 17, Rafaella estava no Rio de Janeiro e chegou a publicar fotos descansando em um spa, em Mangaratiba. A influenciadora não se pronunciou até o momento sobre os rumores de um possível término do relacionamento com o jogador de futebol Gabigol.