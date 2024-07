Rafaella Santos ostenta joias em clique de biquíni no verão de Ibiza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 14:29 Para compartilhar:

Rafaella Santos, 28 anos, está curtindo o verão europeu como poucos. Ela desembarcou em Ibiza, na Espanha, ilha paradisíaca que é destino turístico dos famosos no momento.

Nesta segunda-feira, 29, a irmã do jogador Neymar Jr., 32, ostentou muito além do corpão em clique publicado em seu perfil no Instagram.

Em um clique onde aparece com um sorrisão, a influenciadora posa de biquíni exibindo suas tatuagens, além de algumas joias, para ornar com seu biquíni marrom com detalhes em branco.

Dentre as peças usadas pela influenciadora está um colar longo, formado por trevos pretos, da grife Van Cleef & Arpels, que é a queridinha de Neymar e Bruna Biancardi. O modelo, longo vintage alhambra, pode chegar a R$ 795.000. Porém o colar usado por Rafaella, com ouro amarelo 18 quilates e ônix, custa R$ 113.000.

Como uma peça de valor é pouco, Rafaella apostou, também, em outros dois colares, sendo um deles uma homenagem a Davi Lucca, Mavie e Helena, seus três sobrinhos, filhos do irmão atleta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)