Rafaella Santos faz homenagem para mãe da terceira filha de Neymar: ‘É maravilhoso dividir a vida com você’

Na noite de sábado, 14, Rafaella Santos usou as redes sociais para prestar uma homenagem no aniversário de Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, Helena, de dois meses.

“Quero colocar dentro desta mensagem todos os corações que te apreciam, toda a luz e paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre e que ela seja ainda maior do que já é. É maravilhoso dividir a vida com você”, escreveu Rafaella nos Stories no Instagram.

A irmã de Neymar ainda completou: “Tenha certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deus te descreve sorrindo tudo isso que tentei te expressar. Feliz aniversário, te amo! Com amor”.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 11 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi.