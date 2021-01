Rafaella Santos exibe shape definido após perder 14kg e passar por Lipo Lad

Rafaella Santos está aproveitando o verão de 2021 no Caribe e vem compartilhando nas redes sociais algumas fotos para ninguém colocar defeito! O que tem mais chamado atenção dos seus seguidores, além da bela paisagem da luxuosa ilha de São Bartolomeu, é o shape super definido da irmã do Neymar.

Com o abdômen trincado, resultado do procedimento estético mais famoso do momento: a Lipo Lad, e 14 quilos a menos, Rafaella tem arrancado elogios dos amigos famosos. As cantoras Lexa e Pocah, Ca Dantas, Camila Loures e Izabel Goulart são algumas das que marcam presença nos comentários das publicações, sempre enaltecendo o visual da amiga.

Além disso, a embaixadora do Projeto Neymar também é fã de alguns outros procedimentos estéticos que realçam sua beleza, como o preenchimento labial e harmonização facial. Todos esses procedimentos são feitos por uma das maiores e mais reconhecidas clínicas de estética do país, a JK Estética Avançada.

Recentemente, Rafaella falou sobre a decisão de fazer mudanças no corpo: “No início, fiquei um pouco receosa porque já tinha emagrecido muito. Não sabia de onde iriam tirar gordura. Sempre tive corpo, sempre tive perna e bunda. Mas quando emagreci perdi tudo totalmente. Foi por isso que me rendi a LAD 4D. O resultado ficou ótimo, melhor do que esperava”.

Confira as fotos:

Veja também