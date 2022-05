Rafaella Santos está apoiando novo namorado da mãe, Nadine Gonçalves

Após boatos de que Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, estaria vivendo um romance com o modelo Rafael Talamask, que teria conhecido num camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, mais indícios do affair veio à tona. Segundo fontes de IstoÉ Gente, a empresária estaria recebendo o apoio de sua filha, Rafaella Santos, que aceitou o novo namorado da mãe, e até já segue o rapaz no Instagram.