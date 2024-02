Rafaella Justus fala sobre decisão de fazer primeira cirurgia plástica: ‘Correção’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 15:17 Para compartilhar:

Rafaella Justus, 14 anos, falou sobre sua decisão de realizar sua primeira cirurgia plástica e contou aos seus seguidores no Instagram como está passando pelo processo de recuperação. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus respondeu perguntas em sua caixinha nos Stories, nesta segunda-feira, 12.

A jovem deu detalhes de seus cuidados após a cirurgia e explicou que a rinoplastia foi realizada principalmente por causa de uma ‘correção’ funcional. Rafa revelou que se submeteu ao procedimento no último sábado, 10.

Apesar de estar se sentindo ‘bem, na medida do possível’, nesses primeiros momentos, ela contou que está com ‘muita agonia’ por ficar com o nariz tampado.

“Tirarei os canos e o tampão na quinta”, disse ela, que revelou quando vai apresentar o resultado da cirurgia.

“Assim que eu tirar o micropore e o esparadrapo no final de semana”, garantiu ela.

Ao ser questionada sobre quantas plásticas já realizou, Rafaella disse que fez apenas essa rinoplastia. É que ela fez correção de desvio de septo e aproveitou para fazer intervenção estética do nariz.

“Então, essa minha cirurgia do nariz foi a correção de desvio de septo como eu havia falado. Aproveitei para fazer a rinoplastia. Então, no caso de “plástica” somente a Rino mesmo!”, disse a menina, avisando aos fãs que vai ficar de ‘molho’ nos próximos dias sob os cuidados da mãe.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias