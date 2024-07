Rafaela Silva cai na semifinal e vai disputar a medalha de bronze no judô

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 11:28 Para compartilhar:

Não deu para Rafaela Silva nas semifinais do judô. Diante da sul-coreana Huh Mi-mi, atual campeã mundial, a brasileira foi derrotada e não conseguiu avançar para a final. A luta foi decidida no golden score, com a sul-coreana marcando o primeiro ponto e conseguindo a vitória.

Apesar da derrota, ainda não é o fim do torneio para a brasileira. Rafaela ainda vai em busca de mais uma medalha olímpica, o bronze nos Jogos de Paris 2024. Essa seria sua segunda conquista olímpica, já que Rafaela foi medalhista de ouro nos Jogos do Rio 2016.