Rafael Zulu relata caso de racismo sofrido pela filha em escola

Rafael Zulu participou de um debate sobre racismo no programa ‘Encontro‘, comandado por Fátima Bernardes. O ator contou que sua filha, Luiza, de 13 anos, já passou por situações inconvenientes na própria escola.

Zulu relembrou um episódio de quando a filha, que tinha 10 anos na época, ouviu de uma colega de classe que ela não poderia fazer o papel principal de uma peça de teatro porque “ela era preta”.

“Ontem eu tava conversando com a Luiza e a pauta era essa. Eu sempre falo para ela, o fato de você ser filha de alguém que tem vida pública não te isenta de absolutamente nada”, disse.

“Por mais empoderado que a gente seja, a gente ainda toma porrada. Era uma menina que tinha dez anos de idade. O racismo existe sim e não é velado nesse país. A gente toma porrada diariamente”, completou.

Já no fim do debate, Rafael Zulu pediu também interesse às pessoas que querem realmente lutar contra o racismo no Brasil. “Todas as vezes que alguém precisa aprender, esse alguém quase sempre recorre aos estudos. É importante que a gente aprenda e queira saber mais sobre os pretos. Vale demais entender que o que a gente está falando aqui requer um interesse individual, sobretudo da pessoa branca”, finalizou.

O debate sobre racismo no ‘Encontro’ desta quinta-feira (4) ainda contou com a presença de Manoel Soares, Valéria Almeida e Maíra Azevedo.