Rafael Zulu diz que filha foi vítima de ‘racismo recreativo’ na escola

O ator Rafael Zulu usou as redes sociais no domingo, 22, para denunciar uma situação de racismo vivida por sua filha, Luiza Zulu, de 17 anos.

Ao ser questionado sobre o que acha de racismo recreativo, ele respondeu: “Tão grave quanto os outros [tipos de racismo]! Minha filha sofreu ano passado, na escola, esse tipo de racismo”.

Além de Luiza, o ator é pai de Kalu, de 2 anos, de seu atual casamento com a nutricionista Aline Becker.

O que é racismo recreativo?

Trata-se de uma forma de prática de racismo disfarçada de “piada”. O racismo recreativo é praticado quando o agressor associa a imagem da etnia preta a algo pejorativo, sempre em tom de “brincadeira”.

Em vídeo no TikTok, o influenciador Everton Machado explica: “O racismo recreativo acontece de forma sutil. O racista não quer transparecer que está sendo racista, mas, com piadas, coloca pessoas negras em situações constrangedoras. O racista não quer que você esteja nos mesmos lugares do que ele e nem que você tenha os mesmos acessos”.