Rafael vive expectativa de ser titular do Botafogo pela primeira vez no Brasileirão

Foi pouco mais de um ano de espera. Contratado em setembro de 2021, Rafael deve fazer o primeiro jogo como titular do Botafogo em um jogo de Brasileirão neste domingo. O lateral-direito treinou no onze inicial para enfrentar o Fortaleza, às 16h, na Arena Castelão.

Sem Daniel Borges, lesionado, e Renzo Saravia, suspenso, chegou a hora do camisa 7 retornar ao time titular. A última partida que Rafael iniciou foi justamente contra o Boavista, no Carioca, quando se lesionou no começo do ano.

Rafael tem treinado entre os titulares nas últimas atividades de Luís Castro e, se tudo caminhar como o esperado, será o escolhido para iniciar a partida contra o Leão.

A partida, portanto, será inicial. Será o primeiro jogo do defensor, principal contratação do clube no ano passado, como titular no Campeonato Brasileiro. A outra vez que jogou, contra o Juventude, foi saindo do banco.

O lateral tem uma dura missão pela frente: o Fortaleza tem o quinto melhor ataque do segundo turno do Campeonato Brasileiro.



