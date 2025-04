Rafael Vitti revela detalhes de seu personagem em ‘Dona de Mim’: ‘Playboyzinho’

Rafael Vitti abriu o jogo sobre o seu novo personagem, o bon-vivant Davi em “Dona de Mim”, novela das 19h que estreia no próximo dia 28, na Globo. O ator antecipou detalhes sobre sua relação com Leona, protagonista interpretada por Clara Moneke, e disse se os dois podem virar um casal.

Um dos quatros filhos do empresário Abel Boaz, vivido por Tony Ramos, o jovem só quer saber de aproveitar o que o dinheiro do pai pode proporcionar. IstoÉ Gente esteve no lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, e conversou com o ator.

+Claudia Abreu aborda saúde mental através de personagem em ‘Dona de Mim’

+Clara Moneke comemora primeira protagonista em novelas: ‘É uma vitória coletiva’

“O meu personagem é o Davi, ele é o filho playboyzinho que não quer saber de nada, não quer saber da vida, só quer saber dançar, curtir, beber. Mas, não dá para viver só de álcool, né? Então, o Davi vai ter que tomar jeito. Seu Abel, pai dele, interpretado pelo maravilhoso Tony Ramos, vai ter que botar ele na linha”, analisou ele, dando a entender que o jovem vai dar muito trabalho ao pai e à família.

Apesar de levar uma vida sem muitos compromissos ou responsabilidades, Rafa garante que a postura de Davi nada mais é do que uma forma de esconder uma profunda carência.

“E isso magoa de certa forma o Davi, mas ele finge que não. O Davi, ele finge muito uma coisa que ele não é. Essa persona dele, alegre, coisa e tal, é para esconder que, na verdade, ele é carente para caramba. Ele queria, sim, ser um pouco mais parecido com o irmão dele, que é responsável, que tem um carinho, um reconhecimento do pai. Então, é isso. Parece um personagem raso, mas tem esse outro lado que humaniza ele”, antecipou o ator, citando Samuel, seu irmão mais velho, vivido por Juan Paiva.

Acostumado a dar vida a mocinhos na telinha, o novo papel chegou como um desafio para Rafa Vitti, que ele abraçou com muita empolgação.

“Todos os desafios são gostosos, mas os últimos personagens que eu fiz estavam mais nessa linha do mocinho e tal. Então, vai ser bom poder agora brincar como um anti-herói, o Davi é bem anti-herói assim, sabe?”, garante ele.

Sobre um possível triângulo amoroso entre seu personagem, a protagonista e o irmão que ele tanto admira, o ator fez suspense, convidando o público a acompanhar a trama que está prestes a começar.

“Não sei se ele vai se apaixonar. Não tá ainda nessa parte, ainda não chegou, não. Ele pode se encantar com ela, achar ela maneira, mas não se apaixonou ainda, não. Vamos ver, só vendo a novela para saber”, respondeu ele, em tom de mistério.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.