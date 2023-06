Rafael Vitti mostra mudanças nos últimos seis anos; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 9:06 Compartilhe

O ator Rafael Vitti aproveitou uma trend do Instagram para exibir as suas mudanças de aparência nos últimos seis anos. Casado com a humorista Tatá Werneck, o artista divulgou fotos desde 2018 até 2023.

Nos stories do Instagram, Vitti publicou seis imagens diferentes, cada uma representando um ano desde 2018. Nas fotos compartilhadas, o ator mostra diversos visuais.

Em algumas fotos, Rafael está com o cabelo cumprido e barbado, enquanto em outras imagens ele está sem a barba e com as madeixas mais curtas.

Confira os visuais do ator ao longo dos anos

