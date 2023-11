Rafael Vitti chama atenção ao surgir de cueca em ‘Terra e Paixão’: ‘Suculento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 16:04 Para compartilhar:

O ator Rafael Vitti chamou atenção durante o capítulo da última segunda-feira, 27, ao surgir de cueca em ‘Terra e Paixão’, novela no horário nobre da Globo.

Durante a cena que em Hélio, seu personagem, e Petra (Débora Ozório) aparecem em momento íntimo na cama, um ‘detalhe’ ficou à mostra. Logo os fãs reagiram nas redes sociais e comentaram os atributos do galã.

“Rafa Vitti tá suculento demais nessa novela”, surpreendeu-se uma fã no X-Twitter. “E o coxão do Rafa Vitti, menina?”, disse outra. “Tatá Werneck tá muito bem servida”, disse mais um usuário do microblog, citando a esposa do ator.

Vale destacar que não é de hoje que a boa forma do artista tem surpreendido os fãs. Rafa Vitti tem encarado uma rotina de treinos que já o ajudou a eliminar 3 kg de gordura, ganhando 2kg de músculo, como revelou em entrevista.

