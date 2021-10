Rafael Vannucci mostra diferença de corpo após bariátrica e 82 kg a menos

O empresário e diretor artístico Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa, publicou uma foto em seus Stories do Instagram, nesta quinta-feira (7), em que mostra a diferença no tamanho do seu corpo após ter perdido 82 kg.

Na imagem, Rafael aparece sorridente vestindo uma camiseta bem larga para seu corpo atual. Ele se submeteu a uma cirurgia bariátrica em junho do ano passado.

À Quem, o empresário disse que, antes da cirurgia, chegou a pesar 155 kg, e que já havia perdido 70 kg em janeiro deste ano.

“Desde muito novo sofro com excesso de peso e sempre fiquei nessa briga com a balança, de emagrecer e engordar. Trabalho como empresário sertanejo, diretor de DVD e produtor musical. Então, viajo muito, trabalho muito de madrugada, estou cada dia em um lugar… Para seguir uma rotina de alimentação e treino era sempre complicado”, disse o empresário.

Rafael também contou à revista que, após a morte de sua mãe, em novembro do ano passado, ele passou a ter muita dificuldade para comer.

“Meu emocional ficou muito abalado. Fiquei quase 60 dias sem conseguir me alimentar. Tive que tomar muitas vitaminas e suplementos porque, por causa da cirurgia e do meu lado emocional, eu não estava conseguindo me alimentar como deveria”, disse Rafael.

Saiba mais