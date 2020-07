Rafael Sobis é punido pelo STJD e desfalca o Ceará na Copa do Nordeste Expulso na partida contra o Sport, o atacante está fora dos próximos três jogos do Vozão no torneio

O fim de semana não começou bem para Rafael Sobis. Expulso contra o Sport, no dia 15 de março, o atacante do Ceará foi suspenso pelo STJD e está fora por três jogos da Copa do Nordeste.

Na ocasião, o atleta reclamou com a arbitragem após ele não permitir que o adversário cobrasse um escanteio de maneira rápida. De cabeça quente pelo vermelho, Sobis ainda ofendeu o juiz na saída de campo.

Com a decisão do tribunal, o atacante não poderá jogar contra o CRB, na partida que vai decidir o destino do Vozão. Caso a equipe avance no torneio, Sobis fica de fora de dois jogos da Segunda Fase.

Contratado para ser o principal homem de frente do Ceará, Rafael Sobis não tem decepcionado e anotou cinco gols, o que lhe tornou o principal artilheiro do time até o momento.

