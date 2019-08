Rafael Sóbis confia em virada do Inter: ‘No Sul será totalmente diferente’

A derrota para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira, pela partida de ida da Copa Libertadores, não desanimou os jogadores do Internacional. Na saída do gramado, Rafael Sóbis revelou frustração pela derrota, mas não mostrou qualquer sinal de abatimento, deixando claro que a equipe colorada irá tentar reverter o resultado no jogo de volta.

“Vamos começar a pensar em uma forma de virar o jogo. Foi uma partida de igual para igual. Estava tudo controlado até sofrermos o primeiro gol. Mas sabemos da nossa força, da nossa qualidade. Pode ter certeza que lá no sul vai ser totalmente diferente”, afirmou Rafael Sóbis, que chamou a torcida para comparecer em peso no Beira-Rio.

“Libertadores é isso aí. Já passamos por momentos difíceis nesse ano, em outros anos também. Temos que trabalhar para superá-los. Está em aberto. Eles sabem, nós sabemos. Peço ao torcedor que confie na gente, porque já viramos jogos assim”, concluiu.

A confiança estava explícita também em Odair Hellmann. O treinador deu entrevista coletiva falando na possibilidade de virar o duelo diante do Flamengo. O time gaúcho precisará vencer por três gols de diferença na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

“Vamos criar o mesmo ambiente em nosso estádio. Torcida vai estar junto, vai nos apoiar durante os 90 minutos. Dentro da nossa casa, podemos buscar a classificação. Os torcedores podem ter a certeza de que a equipe vai lutar até o ultimo segundo, junto com eles, para que conseguimos essa classificação”, disse o técnico.