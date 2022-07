Rafael Santos, ex-zagueiro do Flamengo, é apresentado como reforço do Moreirense

Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Rafael Santos, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Moreirense, de Portugal. O clube anunciou que o defensor assinou contrato de três temporadas, com a opção de renovação por mais um ano.







O defensor, que ganhou o apelido de Van Dijk por causa do corte de cabelo parecido com o do zagueiro holandês, fez parte do elenco multicampeão em 2019. Na temporada 2020/2021, Rafael defendeu o Apoel, do Chipre, onde ficou até maio deste ano, por empréstimo.