Rafael reencontra o Cruzeiro, onde teve pouca chance, para aproximar o São Paulo do G-4

A partida entre Cruzeiro e São Paulo, neste sábado, pela 12ª rodada do Brasileirão marca um reencontro. Formado nas categorias de base do time de Belo Horizonte, Rafael se profissionalizou em 2008 e permaneceu na equipe por 12 anos, tendo atuado em 112 jogos. Neste fim de semana, o arqueiro enfrentará o time formador pela primeira vez na carreira no campeonato nacional. O jogo acontece às 21h, na Arena Independência, e terá transmissão do Sportv.

Contratado pelo São Paulo para a temporada de 2023, Rafael teve sua primeira oportunidade na carreira como titular na capital paulista. Aos 34 anos, o experiente goleiro é o único atleta da equipe do Morumbi que esteve em campo em todas as partidas do time no ano. Com as boas atuações no gol do São Paulo, o arqueiro se consolidou como um dos pilares de Dorival Júnior e tem a confiança da torcida.

Em cerca de seis meses defendendo o São Paulo, Rafael já entrou em campo em 33 jogos, cerca de um terço das vezes que atuou pelo Cruzeiro, e sofreu 30 gols. Apesar de quase sofrer um gol por jogo, o goleiro é um dos pilares da equipe que ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 18 pontos. Se conseguir os três pontos neste sábado, o time de Dorival Júnior vai encostar ainda mais no G4 da competição.

Para o jogo deste sábado, o arqueiro deve contar com o retorno de Pablo Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, e do zagueiro Arboleda, que estava com a seleção do Equador. Por outro lado, Gabriel Neves, suspenso, Diego Costa, com dores na coxa, e Michel Araújo, com lesão na panturrilha, são desfalques do time do Morumbi.

Cruzeiro tenta encerrar crise

O momento do Cruzeiro não é bom. Derrotado em casa na última rodada pelo Fortaleza, por 1 a 0, o time do técnico Pepa chegou ao sétimo jogo sem vitória, contando todas as competições, e viu a diferença para a zona de rebaixamento cair para apenas três pontos.

Além disso, o ataque do time é um problema. Com Gilberto e Henrique Dourado sem marcar e Bruno Rodrigues convivendo com uma lesão, o time celeste marcou apenas quatro gols nas últimas sete partidas. Para mudar isso, a equipe espera contar com o apoio do torcedor na Arena Independência neste sábado.

