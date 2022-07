Rafael Ramos recebe o terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra o Galo Por falta em Igor Paixão, lateral fora do próximo compromisso corintiano, em Belo Horizonte







O Corinthians não terá o lateral-direito Rafael Ramos no duelo contra o Atlético-MG, no domingo (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo da vitória corintiana por 3 a 1 sobre o Coritiba, na noite desa quarta-feira (20), e não viajará a Belo Horizonte.

A punição ocorreu, pois o atleta do Timão acertou o atacante Igor Paixão, do Coxa, com um carrinho, matando um contra-ataque, aos 38 minutos da etapa inicial.

Antes, nos primeiros seis minutos de partida, Ramos havia falhado em dois momentos que geraram boas chances ao time paranaense. Na primeira, logo com um minuto de partida, o lateral saiu jogando errado em campo defensivo, Igor Paixão finalizou e Cássio defendeu. Já a segunda foi em uma bola espirrada no corpo de Alef Manga, que partiu em velocidade, mas finalizou para fora.

Rafael Ramos foi substituído no intervalo para a entrada de Fagner, de volta ao time alvinegro após se recuperar de um problema muscular que o afastou dos gramados por mais de um mês.

Como jogou durante 45 minutos contra o Coxa, a tendência é que o camisa 23 seja o escolhido para iniciar o confronto diante do Galo, neste fim de semana.