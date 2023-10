Rafael Portugal estreia talk show e relembra sucesso do CAT BBB: ‘Muito feliz em ver meu trabalho reconhecido’

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 16/10/2023 - 19:05 Para compartilhar:

Ainda mais conhecido depois de estrear, com sucesso, o CAT BBB, no “Big Brother Brasil“, nas edições 21 e 22, o ator, humorista e cantor Rafael Portugal agora é a nova aposta de entretenimento da Globo. Além dos seus projetos com o “Porta dos Fundos”, com a turma do “A Culpa é do Cabral”, no Amazon Prime Video, e participação fixa no “Domingão com Huck”, ele também terá seu próprio programa, o “Portugal Show“, no Multishow.

A ideia de ter um projeto onde pudesse bater papo e conhecer um pouco mais a história dos convidados é atrativa para Portugal, que até já experimentou a posição entrevistador – que ele não se vê – no “Coração Suburbano”, disponível no Amazon Prime Video e Paramount+. Porém, o convite com liberdade criativa que a emissora apresentou, foi o que “despertou” a vontade de fechar o projeto.

Questionado sobre as inspirações por trás do talk show, o artista citou o icônico Jô Soares e o americano Jimmy Fallon, do “The Tonight Show”, como fontes de sabedoria que criaram modelos de entretenimento inovadores com o humor como destaque. Além disso, o trabalho em equipe e o desejo de ter conversas que fluíssem além do uso de uma bancada tradicional também foram seus destaques positivos.

“Tenho comigo um elenco que me ajuda a encontrar um caminho, que se por acaso, me perca no meio da entrevista ou tenha alguma dificuldade, eles me ajudam. […] Queria estar com as pessoas em um local que não fosse um estúdio, mas gravar externa é sempre mais difícil. Então, vamos fazer tudo isso, como se a gente tivesse fora, mas usando o cenário”, contou.

O ator Sérgio Loroza é um dos nomes confirmados e, por exemplo, será entrevistado na atmosfera de um estádio de futebol. Já a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes conversa com Portugal imersa em um cenário que representa um clássico ônibus.

“O papo começa ali, com questões que partem daquele lugar. Os assuntos vão fluindo, alguns leves e outros importantes, necessários”, disse.

“Foi muito especial”

Assim como o CAT BBB, o “Portugal Show”, segundo o humorista, é um modelo de entretenimento “diferente de tudo”.

“Os desafios para gravar esse programa foi nesse caminho. Não tinha nenhuma referência para criar, sabe? E que bom. Porque tem esse frescor de poder fazer uma coisa do zero, sabe? Tive a felicidade de ter feito o CAT BBB e por exemplo, foi um projeto do zero, não existe nenhuma referência. […] Nasceu ali, com a troca com os roteiristas e muita liberdade para criar. Levava muita coisa minha, às vezes, as músicas ia compondo no carro, no meio do caminho. Deu aquele medo na barriga, mas foi muito bom de fazer”, ressaltou.

Sobre a atração com direção de Boninho, que alavancou seu nome, ele relembrou com muito carinho o período onde o reality bateu recordes mesmo em um momento delicado. Ele também falou sobre sua substituta, a humorista e apresentadora Dani Calabresa.

“Sou muito grato por ter feito esse programa, pelo convite. Foram dois anos com recordes, né? Imagina, Telminha e Juliette campeãs em um momento muito delicado. Entrava para gravar e não tinha ninguém, era meu primeiro emprego na Globo, estava louco para andar pelos corredores e encontrar os artistas, mas não tinha. Era só a gente por lá gravando, fazendo testes de covid-19 e colocando roupas especiais. Tudo foi muito delicado, mas feito com tanto carinho e leveza, e a resposta do público foi tão forte, importante, que até hoje é inesquecível”, disse.

“Depois tive a felicidade de ter uma amiga talentosíssima sequenciando na atração. Lembro da época em que sonhava em ser comediante, a Dani já estava arrasando. Caramba, uma mulher fazendo comédia no meio de um ambiente tão masculino. Sou muito feliz por isso, feliz mesmo”, completou.

Convidados invejáveis

Nomes de peso da emissora e do humor, além de jornalistas e cantores, estão na lista de convidados de Rafael Portugal. Xuxa, Diogo Defante, Gaby Amarantos, Fábio Porchat, Marisa Orth, Natuza Nery, João Vicente e Pequena Lo são alguns dos outros nomes confirmados.

“A escolha dos nomes foi muito especial e outras pessoas não puderam participar por causa da agenda […] A gente vibrou muito por cada um ter aceitado participar […] Cada um teve seu jeitinho especial e nada se repetiu. Sou muito grato por cada uma daquelas pessoas que aceitaram sentar ali e conversar comigo”, falou.

Perguntado sobre como foi a experiência em entrevistar a Xuxa, Portugal ficou emocionado e até lembrou de um presente que ganhou da eterna Rainha dos Baixinhos.





“Foi inacreditável. Ela é muito de verdade, tem uma troca muito real, não tem aquele impasse. Foi muito divertido, necessário bonito e importante. Para mim, foi mágico. Ah, eu fiquei amigo dela, tenho o contato dela. Ela me mandou um bolo vegano, maravilhoso. Fiquei emocionado quando chegou, mandei mensagem agradecendo. É uma alegria, assim, me sinto muito realizado”, contou.

O humorista ressaltou que seu novo programa traz momentos engraçados, mas importantes, que podem tirar o riso, como também emocionar.

“Espero que o público curta, se sinta bem e parte desse programa. Que eles se emocionem e dê risada. Estou muito feliz com tudo, me sentindo realizado e torcendo para que eles se sintam assim também”, compartilhou.

Sobre os próximos projetos, ele contou que já está em fase de preparação para uma próxima série no Globoplay, chamada de “Cosme e Damião”, além de seguir com seu stand up “Eu comigo mesmo”, no Teatro Claro, no Rio de Janeiro, e a partir de janeiro do ano que vem, também em São Paulo, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado.

A primeira temporada de “Portugal Show”, com 20 episódios, fica disponível a partir do dia 16 de outubro, às 22h15h, no Multishow e Globoplay +Canais, e de segunda a sexta, às 22h15h, no Multishow e Globoplay +Canais.

