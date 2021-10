Rafael Portugal e esposa são vítimas de golpe de R$ 1,2 milhão em esquema de pirâmide

Léo Dias divulgou, nesta sexta-feira (22), que Rafael Portugal e a esposa Vaneli foram vítimas de um golpe de R$ 1,2 milhão. O casal caiu em um esquema de pirâmide armado pela GAS Consultoria Bitcoin, que fazia trading da criptomoeda. A fraude foi descoberta pela Polícia Federal na Operação Kryptus.

“É verdadeira a informação, sim. Assim como milhares de outros clientes, nós dois tínhamos diversos contratos com a G.A.S., justamente por acreditar que a empresa investia de verdade em criptomoedas. Confiamos nas pessoas que nos apresentaram à empresa como uma possibilidade de investimento e assim fizemos. Não houve qualquer tipo de estranhamento da nossa parte com relação ao trabalho da G.A.S., porque sempre recebemos todos os pagamentos devidos desde o primeiro contrato. Prova disso é que demoramos a distribuir o processo judicial, o que só ocorreu por decisão exclusiva do escritório Gomes & Raner Advogados, que representa nossos interesses”, disse Vaneli à Quem.

“Aproveito para esclarecer que nesse mesmo processo, recebemos uma decisão favorável da Justiça sobre as nossas solicitações. Confiamos nas autoridades para apurar e esclarecer todos os fatos”, continuou. Rafael passou no Instagram para tranquilizar os seguidores após a notícia. “Passando pra tranquilizar todo mundo que está me mandando mensagem, obrigado pelo carinho, NAMORAL. Eu não PERDI, não fui lesado em nenhum momento e tudo será resolvido”, escreveu na legenda de uma publicação que dizia “Meu povo, não perdi nada”. O casal pede na Justiça que a empresa devolva o dinheiro investido.

