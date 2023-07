Rafael passa por cirurgia e desfalca botafogo pelo restante da temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 12:21 Compartilhe

O lateral Rafael, um dos protagonistas do excelente momento vivido pelo Botafogo, foi submetido a uma cirurgia na noite desta segunda-feira e só deve voltar a jogar em 2024. O procedimento foi realizado para reconstruir o tendão patelar do joelho esquerdo do jogador de 32 anos, que, segundo o clube carioca, precisará de até seis meses para se recuperar.

A lesão foi sofrida pelo defensor, ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 no clássico com o Botafogo, disputado no domingo, pelo Brasileirão. A forma como ele deixou o gramado ao ser substituído já indicava que o problema era grave. Ao fim da partida, no vestiário, os demais jogadores botafoguenses cantaram uma música em apoio ao companheiro, sentado e com o joelho imobilizado.

Depois disso, muitos jogadores usaram as redes sociais para enviar mensagens a Rafael.. “Mais uma batalha para você, você é um exemplo, você é gente boa e merece coisas boas. Você não está sozinho, nós somos família”, escreveu Di Plácido, opção do elenco alvinegro para a lateral direita.

Rafael tem 24 jogos pelo Botafogo, 18 deles como titular. No clube desde 2021, ele já teve outros problemas que o deixaram fora de combate por um longo período. No ano passado, conviveu com lesões. Teve de operar o tendão de Aquiles, sofreu uma contusão no rosto e acabou fazendo apenas oito partidas.

