Rafael Navarro supera Kalou e entra de vez no plano de reconstrução do Botafogo Desde retorno ao time profissional, camisa 18 tem dois gols em quatro jogos, ultrapassa marca de marfinense e se coloca em evidência para a próxima temporada

Rebaixado com quatro rodadas de antecedência, a realidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro é enxergar jogadores que possam ser úteis para a próxima temporada. Um caso que chama atenção é o de Rafael Navarro, que vem aproveitando as chances e aparecendo com destaque nos últimos duelos do clube de General Severiano.

Reintegrado ao elenco profissional do Alvinegro desde que o calendário da equipe sub-20 foi encerrado, Navarro já ultrapassou Salomon Kalou na quantidade de gols marcados. O camisa 18 balançou as redes duas vezes nas últimas quatro partidas – uma saindo do banco -, enquanto que o marfinense balançou as redes apenas uma vez.

Rafael Navarro foi contratado pelo Botafogo no segundo semestre de 2019, após se destacar na base do Atlético-GO. Por conta de um atraso na inscrição do Brasileirão sub-20, o atacante foi, inicialmente, aproveitado na categoria profissional, onde não teve muito espaço.

No começo da atual temporada, esta tônica se repetiu: Navarro era um reserva pouco utilizado. Com uma nova temporada das categorias de base, contudo, conseguiu ser inscrito para as competições do time sub-20 e aceitou “descer”. Sob o comando de Ricardo Resende, foi um dos destaques e artilheiro do Alvinegro no último Brasileirão da categoria.

A evolução é notável: Navarro, que antes passava despercebido em partidas, está bem mais participativo. O atacante é uma das poucas novidades positivas do Botafogo nesta reta final melancólica de temporada e, ao que tudo indica, deve terminar o Brasileirão como titular.

Desta forma, é consequência que Rafael Navarro está nos planos do Botafogo para a próxima Série B. O atacante tem contrato até dezembro de 2021 e aparece como um dos nomes que farão parte do elenco que tentará recolocar o Alvinegro na elite do futebol brasileiro.

