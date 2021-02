Rafael Navarro deixa gol de lado, lamenta revés e pede Botafogo de cabeça erguida

Com o rebaixamento confirmado para a Série B do Campeonato Brasileiro desde a rodada passada, o Botafogo recebeu o Grêmio no Engenhão, na noite desta segunda-feira (08) e não foi páreo para o adversário, tanto que acabou derrotado pelo placar de 5 a 2.

Autor de um dos gols do Botafogo no duelo, o atacante Rafael Navarro lamentou mais um revés do time, cada vez mais afundado na lanterna da competição. Na visão dele, é momento de a equipe levantar a cabeça, corrigir os erros para conseguir resultados positivos nestas últimas rodadas para tentar começar embalado a temporada 2021.

“Fico muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Agora é levantar a cabeça, para corrigirmos alguns erros nestas últimas rodadas antes de nos prepararmos para o início da Série B”, disse o jovem atacante em entrevista na saída do gramado.

Com apenas quatro vitórias em 35 jogos, o Botafogo tem apenas 24 pontos somados e está na 20.ª e última colocação na tabela. A equipe volta a campo no próximo sábado quando visita o Goiás, no estádio da Serrinha, às 17h, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Brasileirão.

Veja também