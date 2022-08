Rafael Navarro agradece respaldo do Palmeiras e pede apoio de torcida: ‘É combustível’

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 15:04 Compartilhe

O atacante Rafael Navarro se recuperou de uma lesão que o deixou fora de sete jogos do Palmeiras na temporada. Ao falar sobre o período no Núcleo de Performance e Saúde do clube, o camisa 29 não poupou agradecimentos.

– Estou muito feliz com a minha volta. A estrutura aqui é maravilhosa e me fez voltar o mais rapidamente possível. Os meus companheiros e a comissão confiam em mim, então, estou bem preparado para continuar ajudando o Palmeiras – afirmou.

O centroavante aproveitou para agradecer também o apoio da torcida palmeirense, que lotará o Allianz Parque mais uma vez neste domingo, quando o clube encara o Goiás pelo Brasileirão.

– A energia da torcida é muito boa para a gente, pois eles nos apoiam do começo ao fim. É um combustível pra nós, jogadores. E o Goiás é um time enjoado, que usa muito os contra-ataques, então, a gente precisa ter bastante atenção para podermos manter a invencibilidade e a liderança – concluiu.

Rafael Navarro pode ser uma opção para Abel Ferreira no duelo, caso o treinador opte por poupar alguns titulares para uma nova decisão na Libertadores.

