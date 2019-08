Rafael Nadal vence e avança sem sustos no US Open

O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, avançou à segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos sem inconvenientes, ao vencer por 3 sets a 0 o australiano John Millman.

O tenista de Mallorca, de 33 anos, estreou no último Grand Slam do ano com um triunfo de 6-3, 6-2 e 6-2, em pouco mais de duas horas.

Nadal vai enfrentar o australiano Thanasi Kokkinakis na segunda fase.

“É muito especial voltar, estou muito emocionado”, disse Nadal. “Vim jogar com muito respeito, acho que foi uma vitória sólida (…), estou contente”.

Millman, a quem Nadal já havia derrotado em Wimbledon em 2018, tentou resistir no início com um break point no primeiro game.

Mas isso durou pouco. Nadal não teve compaixão e o desgastou com um jogo profundo e muito preciso que o colocou correndo de um lado para o outro, tentando o impossível para alcançar essas bolas mais difíceis.

O resultado confirma o que Nadal havia dito: que está em boa forma, depois que decidiu não participar do Masters 1000 de Cincinnati, como precaução para o US Open, competição que já ganhou três vezes.

Há um ano, Nadal abandonou este torneio na semifinal contra o argentino Juan Martín Del Potro – ausente nesta edição após uma cirurgia no joelho direito – devido a problemas também no joelho direito.

Foi o início de uma série de lesões que lhe trouxeram problemas, mas que ele garante ter superado.

Nadal ganhou em 2019 o torneio de Roland Garros (do qual já conquistou 12 troféus) assim como o Masters 1000 de Roma e Montreal, e chegou à semifinal de Wimbledon.

jt/ma/aam

get_the_ID():991882