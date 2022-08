Rafael Nadal cai na estreia em Cincinnati e adia sonho de liderar o ranking

Estadão Conteúdo 18/08/2022 - 0:49 Compartilhe

Rafael Nadal chegou otimista em Cincinnati, após quatro anos, com a possibilidade de retomar a liderança do ranking mundial. Para isso, o espanhol teria de erguer o troféu de campeão e ver o russo Daniil Medvedev cair antes das quartas de final. Mas a estreia do número 3 do mundo acabou com suas pretensões após derrota inesperada para o croata Borna Coric em três sets, parciais de 7/6 (11/9), 4/6 e 6/3.

Nadal teve poucas chances para obter um resultado melhor na estreia. O espanhol de 37 anos pouco ameaçou o serviço do croata. No primeiro set, com 5/4, a chuva interrompeu a partida. Na volta, a parcial foi para o tie-break sem quebras e o número 3 do mundo desperdiçou dois set points, levando 11 a 9. Se redimiu ao vencer a parcial seguinte por 6/4. Mas na decisão, foi quebrado no game seis e Borna partiu para a vitória, fechando no primeiro match point com 6/3.

Agora, o espanhol usará os 11 dias livres para treinar antes do US Open, o último Grand Slam do ano. Ele já se sagrou campeão no Aberto da Austrália e em Roland Garros e buscará fechar a temporada com chave de ouro para apagar a frustração de Cincinnati.

BRASILEIROS DECEPCIONAM

As duplas masculinas com representantes do Brasil não tiveram o que festejar em Cincinnati nesta quarta-feira. Marcelo Melo e o espanhol Roberto Bautista perderam para Edouard Vallesin e Santiago González por 6/4 e 7/6 (7/4), enquanto Rafael Matos e o também espanhol David Vega Hernández não foram páreo para Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, levando 6/2 e 6/3.

Já a partida de Bruno Soares e Jamie Murray contra Karen Khachanov e Denis Shapovalov acabou adiada por causa da chuva. Brasileiro e britânico tinham 5 a 3 no segundo set após perderem a primeira parcial por 7/6 (10/8).