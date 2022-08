Rafael Lobato supera preconceito para se destacar no time sub-17 do Botafogo

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 20:52 Compartilhe

Um dos destaques do time sub-17 do Botafogo, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da categoria, o meia Rafael Lobato voltou foi acionado na partida desta quarta-feira, no clássico contra o Vasco.

+ Efeito Textor? Botafogo compra Jeffinho com facilidade e evita dramas do passado



Mas se hoje o jogador brilha no alvinegro e tem boas perspectivas para a carreira, jovem enfrentou adversidades que deixaram marcas no início da trajetória no futebol. Rafael relembra alguns episódios.

– Já enfrentei preconceitos sociais e raciais. Senti na pele que colegas e seus familiares não queriam aproximação. Certa vez, numa confraternização entre atletas e pais, ignoraram totalmente a mim e minha mãe por sermos de uma comunidade carente. Já fizeram gozação até com a minha chuteira. Isso dói muito, mas também dá uma força enorme para buscar os objetivos – afirmou.

Líder em assistências da equipe na temporada, Rafael tem no chute forte de esquerda uma de suas principais características. Aos 16 anos, o armador deseja seguir se destacando no alvinegro e buscar títulos.

– Todos dizem que a base é para revelar jogadores, mas é importante também conquistarmos, para que cheguemos ao profissional com ainda mais confiança. Quero ser campeão brasileiro sub-17 – definiu.

E MAIS:

E MAIS: