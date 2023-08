Rafael Ilha revela transformação radical ao vivo na TV e surpreende; ‘Ele era feio’, diz filha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 13:29 Compartilhe

Rafael Ilha topou participar de uma transformação na TV e o resultado impressionou. O ex-Polegar passou por uma harmonização facial, que foi revelada ao vivo e agradou a mulher e a filha dele.

A mudança faz parte de um quadro do programa Fofocalizando, do SBT, que levou o cantor a uma clínica de estética e viabilizou o tratamento. Logo depois do procedimento, ainda na clínica, a produção trouxe a filha dele, Laura, para ver o resultado.

O apresentador Gabriel Cartolano perguntou para a garota o que ela achou: “Eu acho que trocaram, porque ele era feio”, disse Laura, provocando risadas de todos.

Já no palco do programa, após vários minutos de suspense em que Rafael ficou de costas para a câmera, a transformação foi revelada. Sob elogios de todos os apresentadores, o cantor disse que a opinião mais importante era a dele mesmo. “O que interessa é que eu gostei. Eu estou me sentindo bem”, afirmou.

A esposa, Aline, também aprovou. “No vídeo está perfeito, pessoalmente mais perfeito ainda”, afirmou emocionada.

Veja o antes e depois aqui

