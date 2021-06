Rafael Ilha e a mulher, Aline Kezh, são condenados por tráfico de armas

O ex-integrante do grupo Polegar Rafael Ilha e sua mulher, Aline Kezh Felgueira, foram condenados pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) por tráfico de armas. As informações são do UOL.

Os dois foram presos em flagrante em 2014 quando vinham do Paraguai para o Brasil. Eles foram detidos após ultrapassarem a Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná, com uma espingarda calibre 12 e 50 cartuchos de munição.

Segundo o apresentador, a arma sem registro era apenas para uso próprio, e teria custado R$ 2,5 mil. A pena definida pelo tribunal para Rafael é de 2 anos, 10 meses e 20 dias, e para Aline, 2 anos e 8 meses.

De acordo com o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, relator do caso, “a autoria delitiva é inequívoca, recaindo sobre os réus, pois os mesmos confessaram que a arma e as munições foram encontradas em poder de Aline Kezh Felgueira (a ré), enquanto o réu Rafael Ilha Alves Pereira, na mesma circunstância de tempo e lugar, apresentou-se como sendo o proprietário e responsável pelos objetos ilícitos apreendidos”.

Ainda de acordo com o UOL, a decisão também concede uma “ordem de habeas corpus” até que a sentença seja analisada em terceira instância, segundo o relatório oficial do processo.

Em seu Instagram, Rafael publicou uma “nota de esclarecimento” a respeito de notícias que teriam dito que ele e a mulher teriam sido presos.

“Estou fazendo esta nota para informar que as notícias que circulam sobre nossa prisão, ou futura prisão, são falsas, são fake news. Não se preocupem. Estamos em casa, surpresos com tanta besteira”, diz Rafael.

Instagram will load in the frontend.

Veja também