Rafael Ilha diz que Gugu mandou ele “escolher entre trabalho ou drogas”

Rafael Ilha revelou, em entrevista para o canal do YouTube ‘Cortes- Mais que 8 minutos, uma conversa dura que teve com Gugu Liberato na época em que cantava no grupo Polegar, que era empresariado pelo apresentador.

“O Gugu me chamou para conversar. Ele falou: ‘olha, Rafael, você vai ter que escolher entre a droga e o seu trabalho. Não dá mais. Chegamos em um ponto que não dá mais’, disse o cantor.

Rafael lembrou que chegou a deixar a carreira por causa do vício de drogas. “Minha vida foi ladeira abaixo muito rápido. E aí, da cocaína aspirada eu já fui para cocaína injetada, da cocaína injetável eu já fui pro crack”, afirmou.

