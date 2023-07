Rafael Ilha avalia governo Bolsonaro: ‘Vacilou em um monte de coisa’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 24/07/2023 - 18:48 Compartilhe

Em um bate-papo no IstoÉ Gente Entrevista, o cantor Rafael Ilha, 50, que é bolsonarista declarado, falou sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante toda a gestão do político, o ex-integrante do Grupo Polegar usou as suas redes sociais para mostrar apoio ao ex-chefe de Estado.

+Chamada de tóxica e detonada por Xuxa, Marlene Mattos toma decisão

+Dias antes de deixar de seguir as irmãs nas redes sociais, Silvia Abravanel rasgou elogios para elas

Ao ser questionado sobre a gestão presidencial de Bolsonaro, Rafael Ilha diz que foi muito detonado e que não concorda com a postura do ex-presidente.

“O Bolsonaro vacilou em um monte de coisa. Não concordo com tudo o que ele falou e fala. Eu gosto da parte família e da religião dele. O jeito dele falar pode ter prejudicado ele. Tinha que ter uma assessoria, alguém para filtrar. Ele se perdeu nisso”, opina.

“Gostei muito do Bolsonaro como presidente. Eu não tenho político de estimação, não sou extremista. Fui muito criticado por apoiar o Bolsonaro”.

Já sobre o atual presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ilha dispara: “Não gosto do Lula e nunca gostei do PT, mas torço pelo Brasil”.

O podcast é produzido pela Axon Content em distribuição com a OLA PODCASTS e parceria com a arquiteta Cris Moura, EcoSimple e Armazém Decoração Afetiva.

Assista ao trecho da entrevista:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias