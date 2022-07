Rafael Gama é campeão de duplas e atinge a semi de simples no torneio internacional juvenil em Curitiba (PR) Paranaense busca final na categoria 14 anos. Nos 18, Matheus Lima alcançou a semifinal e busca decisão

O Paraná levantou um título nesta quinta-feira na II Copa Instituto Icaro DM Tênis, torneio internacional de tênis juvenil nas categorias 10 até 18 anos.

Rafael Gama, atleta do Instituto Icaro – DM Tênis, e Luis Miguel foram campeões de duplas na categoria 14 anos com pontos no ranking sul-americano do Cosat. Eles derrotaram na final a parceria de Washington Cardoso e Sidney Emanuel Meneguetti por 7/5 1/6 10/8. Em simples, Rafael está na semi e busca final contra o próprio Miguel. Nas quartas ele passou por Bernardo Tedesco por 6/0 6/2. A outra semi será entre Guilherme Renner e Washington Cardoso.

Entre as meninas nos 14 anos, as campeãs foram definidas com Nahuany Leme Da Silva e Larissa Silenci levantando o caneco. Nos 16 anos os vencedores foram Luiz Felipe Oliveira Silva e Pedro Veloni Burin entre os meninos e Mariana Carvalho Soares e Inaê Costa entre as meninas.

Na categoria principal, dos 18 anos, Matheus Lima, atleta do Instituto Icaro – DM Tênis, derrotou Leonardo Bastos por 5/7 6/3 6/1 e busca vaga na final contra o argentino Lucca Guercio. A outra semi será entre Rafael Sabio e Luiz Carvalho. Entre as meninas, a paranaense Paola Dalmonico, campeã de Londrina, foi superada por Bruna Melato por 6/3 6/1 e se despediu nas quartas. Bruna encara a favorita, Maria Oliveira. A outra semi será entre Stephany de Lima, quinta favorita, e Aline da Silva, oitava pré-classificada.

A competição com 350 atletas conta pontos para ranking mundial até 18 anos da Federação Internacional de Tênis, a ITF, e tem a participação de atletas de seis países. Além do Brasil estarão representados a Argentina, Paraguai, Bolívia, França e a Suíça. Nas categorias até 14 e 16 anos o evento conta pontos no ranking sul-americano do Cosat , e categorias até 12 e 10 anos com pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT.

A competição vai até o próximo sábado, dia 16, e é uma realização das Academias DM Tênis e do Instituto Icaro.

O patrocínio master é a Ira Tires – Indústria Brasileira especializada em pneus de motos. Conta ainda com os patrocínios da Clínica de Coluna Vertebral, Tintas Verginia e Nesfit. O evento tem os apoios da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Federação Paranaenses de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis, Confederação Sul-americana de Tênis e da Federação Internacional de Tênis. Os hotéis oficiais são o Ibis Styles e o Hotel Confiance.