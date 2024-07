Rafael ‘fecha o gol’ e garante três pontos ao São Paulo: ‘Tem de saber sofrer e defender bem’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 22:38 Para compartilhar:

O torcedor do São Paulo lamentou muito a convocação de Rafael para ficar somente na reserva da seleção brasileira na Copa América. Além da falta de confiança em Jandrei, tem enorme confiança no titular. Nesta quarta-feira, o goleiro foi um dos responsáveis pela vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no MorumBis, ao fazer grandes defesas. Na saída do campo, o camisa 23 comemorou o resultado e afirmou que o time “soube sofrer.”

Depois de um primeiro tempo perfeito e vantagem de 1 a 0, gol de Lucas Moura logo no começo, o Grêmio voltou do vestiário com postura bastante diferente, mais ousada após mudanças, e pressionou até o fim em busca do empate. E criou para isso.

Rafael, contudo, apareceu bem com cinco grandes intervenções para salvar o time de um tropeço no MorumBis, garantir um importante triunfo e colocar o São Paulo no G-4 do Brasileirão, com 30 pontos.

“Fizemos um grande primeiro tempo, dominamos. Mas sabíamos que o Grêmio faria pressão no segundo tempo, no futebol sempre vão ter momentos bons e ruins na partida, e você tem que saber sofrer, defender bem”, alertou o goleiro. “Fizemos uma boa partida e conquistamos os três pontos.”

Nem só de festa foi a noite, porém. O técnico Luis Zubeldía perdeu peças importantes para o confronto com o Juventude, domingo, às 18h30, no Mané Garrincha. O lateral-direito Igor Vinícius foi expulso nos minutos finais, mas a grande preocupação é com o meio-campista Alisson.

Responsável pela assistência para o gol de Lucas Moura, o segundo volante tentou um carrinho na marcação, acabou enroscando o pé direito no chão e girou o corpo sobre o tornozelo. Na hora, já pediu substituição prevendo uma grave lesão. Passará por exames nesta quinta-feira para definir a gravidade do entorse e deve perder algumas rodadas.