Rafael exalta rodízio em início de temporada e afirma: ‘Todos estão enxergando boas oportunidades’

Em 2021, o goleiro Rafael tinha a expectativa de lutar pela vaga de titular no gol do Atlético-MG. Mas, uma lesão grave no ombro, sofrida durante o Mineiro do ano passado, tirou o jogador de ação por quase seis meses, acabando com suas chances de brigar pela camisa 1, que foi de Everson durante toda a temporada.

Com a chegada de Antonio Mohamed ao comando técnico, a esperança e Rafael se renovou, pois o treinador afirmou que fará rodízio na equipe. Ele será o titular neste domingo, 6 de fevereiro,diante do Patrocinense. Confira o que disse o arqueiro alvinegro no vídeos da matéria.

E MAIS:

E MAIS:

Rafael busca sua vaga de titular no time alvinegro-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

E MAIS:

Saiba mais