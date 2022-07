Rafael dos Anjos é nocauteado na luta principal do UFC Vegas 58; confira UFC Vegas 58 tem vitória de Fiziev sobre Dos Anjos na luta principal; Caio Borralho vence no co-main event e Douglas é derrotado

Realizado neste sábado (10), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 58 terminou com gosto “amargo” para os fãs brasileiros. Na luta principal da noite, o ex-campeão peso-leve Rafael dos Anjos acabou sendo derrotado pelo “xará” Rafael Fiziev por nocaute técnico no quinto e último round. A intervenção do árbitro central chamou atenção e provocou polêmica, tendo em vista que alguns especialistas e fãs consideraram que a interrupção foi “prematura”.

Além de Rafael dos Anjos, outros dois brasileiros entraram em ação no card principal do UFC Vegas 58. No co-main event, o peso-médio Caio Borralho venceu Armen Petrosyan na decisão unânime dos jurados. Já na divisão peso-galo, o paraense Douglas D’Silva acabou sendo superado por Said Nurmagomedov na unanimidade.

Rafael Fiziev nocauteia Dos Anjos e segue em alta

Depois de alguns segundos de estudo na luta principal do UFC Vegas 58, Rafael dos Anjos pressionou Rafael Fiziev contra a grade, mas o adversário conseguiu sair da posição de desvantagem e conectar bons golpes na média distância. No segundo round, o brasileiro acertou bons chutes baixos e voltou a colocar Fiziev contra a grade. O lutador do Quirguistão escapou mais uma vez e deixou o confronto equilibrado, com ambos protagonizando bons momentos.

Rafael dos Anjos começou o terceiro assalto tentando derrubar Rafael Fiziev, mas com a defesa de quedas em dia, suportou mais uma vez a pressão do ex-campeão e conectou bons golpes na trocação. O quarto assalto seguiu o mesmo roteiro das parciais anteriores, com Fiziev superior na trocação e Dos Anjos mostrando grande esforço para levar a luta para o solo. Na reta final, o brasileiro teve uma boa sequência com uma joelhada voadora e um bom cruzado, seguido de uma boa queda.

O quinto e último round pegou fogo e teve uma definição rápida. Os dois lutadores foram para a trocação franca e Rafael Fiziev conectou um bom golpe de direita, que balançou Rafael dos Anjos e levou o brasileiro ao chão. No entanto, de forma polêmica, o árbitro não esperou o desenrolar da luta e interrompeu imediatamente, decretando a vitória de Fiziev por nocaute técnico. Com o resultado, o atleta do Quirguistão emplacou sua sexta vitória consecutiva, enquanto Dos Anjos perde após dois triunfos em sequência.

Caio Borralho emplaca segunda vitória no UFC

Após alguns segundos de trocação franca, Caio Borralho não perdeu tempo e não demorou para aplicar a queda sobre Armen Petrosyan no co-main event do UFC Vegas 58. O brasileiro conseguiu a transição para as costas e, com muita pressão, tentou finalizar no mata-leão, mas viu o lutador da Armênia apresentar uma boa defesa. No segundo round, com muita facilidade, Caio mais uma vez aplicou a queda, mas viu Petrosyan inverter a posição e trazer a luta para a trocação. O maranhense, no entanto, voltou a derrubá-lo e mostrou claro domínio na posição.

Armen Petrosyan iniciou o terceiro e último assalto de forma mais agressiva. Diante disso, Caio Borralhou tentou novamente aplicar a queda, mas viu o armênio se defender num primeiro momento. O brasileiro insistiu, chegou a derrubar Petrosyan, mas viu o adversário se levantar rapidamente. O confrontou chegou ao fim e Caio Borralho foi declarado vencedor na decisão unânime dos jurados, mantendo sua invencibilidade no UFC, agora com duas vitórias.

Douglas D’Silva é superado por Said Nurmagomedov

Ainda nos primeiros segundos do duelo no UFC Vegas 58, Douglas D’Silva encurtou a distância e pressionou Said Nurmagomedov contra a grade. Na sequência, a luta foi para a trocação e o atleta do Daguestão apostou nos chutes altos sobre o brasileiro, que terminou o primeiro round em desvantagem. No segundo assalto, Nurmagomedov foi controlando bem a distância, fazendo bom uso da sua maior envergadura sobre Douglas. Novamente fazendo uso de bons chutes e também de golpes rodados, Said ampliou sua vantagem e abriu dois pontos.

No terceiro e último round, Douglas D’Silva começou a parcial aplicando boa queda, mas Said Nurmagomedov levantou rapidamente. Logo depois, o confronto voltou para a trocação e o paraense, ciente da desvantagem, partiu para cima, conseguindo levar o adversário para o chão. Douglas, todavia, pouco conseguiu fazer, e após três rounds de duelo, Nurmagomedov saiu vencedor na decisão unânime dos jurados, conquistando seu terceiro triunfo consecutivo no UFC.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 58

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 09 de julho de 2022

Card principal

Rafael Fiziev derrotou Rafael dos Anjos por nocaute técnico no 5R

Caio Borralho derrotou Armen Petrosyan por decisão unânime dos jurados

Said Nurmagomedov derrotou Douglas D’Silva por decisão unânime dos jurados

Chase Sherman derrotou Jared Vanderaa por nocaute técnico no 3R

Jamie Mullarkey derrotou Michael Johnson por decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Aiemann Zahabi derrotou Ricky Turcios por decisão unânime dos jurados

Antonina Shevchenko derrotou Cortney Casey por decisão dividida dos jurados

Cody Brundage derrotou Tresean Gore por nocaute técnico no 1R

David Onama finalizou Garrett Armfield com um katagatame no 2R

Kennedy Nzechukwu derrotou Karl Roberson por nocaute técnico no 3R

Saidyokub Kakhramonov derrotou Ronnie Lawrence por decisão unânime dos jurados

E MAIS:

E MAIS: