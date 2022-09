Rafael deve ser titular do Botafogo contra o Fortaleza; veja provável time

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 17:15 Compartilhe







O Botafogo deve ter pelo menos uma novidade no time titular para enfrentar o Fortaleza, às 16h deste domingo, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Rafael treinou no onze inicial e deve começar a partida.

O camisa 7 tem tudo para iniciar o duelo. O treinador Luís Castro não conta com Daniel Borges, lesionado, e Renzo Saravia, suspenso, que são os outros nomes da posição.

Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Cuesta, Fernando Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Gabriel Pires), Eduardo; Victor Sá (Lucas Piazon), Junior Santos (Tiquinho Soares), Jeffinho. Este é o provável time do Botafogo.

Ainda não há definição se Tiquinho Soares será titular. O atacante, que estava com uma lesão muscular, se recuperou, mas voltou aos treinamentos apenas essa semana. Ele vai entrar em campo, mas é provável que jogue por tempo limitado.

Luís Castro tem problemas no meio-campo. Del Piage, Patrick de Paula e Danilo Barbosa não foram relacionados e Tchê Tchê é o único volante de origem da delegação. O clube não informou o motivo das ausências do atletas.

