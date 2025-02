Rafael Cortez realiza temporada de stand-up em São Paulo

O multifacetado humorista, apresentador, músico, palestrante e jornalista Rafael Cortez, que ficou conhecido nacionalmente com o programa CQC, dá início a uma nova temporada em São Paulo com seu show de stand-up comedy, desta vez no renomado Marte Hall.

As apresentações marcam os 17 anos de carreira do artista no universo do humor.

No último sábado, 8, aconteceu a primeira. Neste sábado, 15, terá mais uma, às 21h, e a última no próximo dia 22, no mesmo horário.

Nesta temporada, Cortez revisita e traz alguns dos momentos mais marcantes, e engraçados, de sua trajetória. O stand-up estará em cartaz em todos os sábados do mês de fevereiro.