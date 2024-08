Rafael Cortez lança ‘Atitude Transformadora’ com palestra em São Paulo 

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 21:55 Para compartilhar:

O jornalista e ex-CQC Rafael Cortez celebrou 30 anos de carreira em 2024 e logo no primeiro dia de agosto recebeu amigos, fãs e o público em geral para uma noite de autógrafos, em São Paulo, no lançamento de sua terceira obra literária: “Atitude Transformadora”.

Durante o evento, que aconteceu no Teatro Gazeta, área central da capital, o comediante também ministrou palestra de de mesmo nome que dá título ao livro. A obra é um lançamento da Editora Benvirá, do Grupo Saraiva, e surgiu a partir de palestra que Cortez ministra em diversos congressos, summits, eventos corporativos, universidades e demais encontros desde 2022.

Em seu currículo literário, o jornalista já tem uma de comédia, “Meu Azar com as Mulheres” (2015, Panda Books) e um livro de prosa e poesia “Memórias de Zarabatanas” (2018, Seoman).

“Atitude Transformadora” é seu primeiro texto sobre carreira, o que ele descreve como uma das maiores motivações de sua vida.

A obra discorre sobre a necessidade de cada pessoa criar suas próprias oportunidades e assumir papéis protagonistas na vida profissional e pessoal através do princípio da atitude. Para ele, essa percepção sobre as próprias atitudes é uma “ferramenta limpa que todos temos e que, sabendo usar, transforma positivamente a vida das pessoas envolvidas direta ou indiretamente na ação”.

“Se meu livro fala sobre iniciativa, ousadia, ‘pensar fora da caixa’ e proatividade, é óbvio para mim que eu não poderia fazer um lançamento normal”, disse ele.

Diferentemente do que costumava fazer, o escritor preparou uma noite especial com a primeira apresentação 100% aberta ao público da palestra.

“Com a palestra voltei a viajar o Brasil todo como fazia no auge dos meus solos de stand-up na época do CQC, mas sempre foi muito frustrante divulgar as agendas e receber feedbacks do público dizendo que queria assistir, mas não poderia, pois o evento é fechado para empresas ou segmentos inteiros, como o de RH”, explicou ele.

Com prefácio do mega executivo Sérgio Rial e apresentação do dramaturgo e cineasta Leonardo Cortez, “Atitude Transformadora” é um texto fluido, muitas vezes divertido, objetivo e assertivo sobre carreira e vida como um todo. Nele, Rafael Cortez vai além do tema central e reflete sobre a internet, as novas gerações e seus desafios de acomodação, etarismo, sucesso e fracasso, entre muitos outros tópicos que estão também expostos no palco da palestra.