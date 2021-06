Rafael Carioca apresenta quadro gripal e não viaja para o Maranhão com o Botafogo Apesar do quadro de saúde, lateral testou negativo para a Covid-19. Por outro lado, o clube quer negociar o lateral-esquerdo e está disposto a ouvir possíveis propostas que cheguem

Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo informou que o lateral-esquerdo Rafael Carioca apresentou um quadro gripal. Dessa forma, ele não viajou com a delegação para o Maranhão, onde o Alvinegro enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, às 16h30, deste sábado. Apesar do quadro, o jogador testou negativo para a Covid-19.

Apesar disso, o Botafogo quer negociar o lateral-esquerdo e está disposto a ouvir possíveis propostas que cheguem ao atleta e não vai dificultar uma possível saída. Tanto os empresários do jogador quanto o Botafogo, vale ressaltar, não receberam propostas de outras equipes sobre uma possível saída de Rafael Carioca do Alvinegro.

O desejo do camisa 35 é de ficar no Botafogo e cumprir seu contrato – a menos que surja algo vantajoso. O lateral-esquerdo não tem interesse em deixar o clube e acredita que ainda pode contribuir no decorrer da temporada 2021. O Glorioso, porém, está disposto a ouvir propostas por ele.

O lateral-esquerdo foi uma indicação do treinador Marcelo Chamusca no Botafogo. O camisa 35 tem, até aqui, três partidas disputadas pelo Alvinegro, sem gols ou assistências.

Rafael Carioca tem dois acessos para a Série A na carreira. Em 2017, com o Ceará, onde trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca, e em 2019, com Red Bull Bragantino. Rafael soma passagens por times como Vitória, Vila Nova, Internacional, Paraná e Ceará.

