Rafael Cardoso se pronuncia após vazamento de processo da ex-sogra: ‘Era para ter ficado sob segredo de Justiça’

Rafael Cardoso, de 38 anos, se pronunciou por meio de seu Instagram sobre o vazamento do processo movido contra ele pela ex-sogra Sonia Bridi. O ator disse, na sexta-feira, 8, que o caso não deveria ter sido exposto, visto que está sob segredo de Justiça.

“Mais um dia resiliente. Vocês viram as notícias de coisas de um ano e pouco atrás. A Justiça está resolvendo. O que é segredo e Justiça era para ter ficado em segredo de Justiça, mas a gente já está fazendo o que precisa ser feito. O que ficou lá atrás fica como aprendizado para a gente. Segue o baile quem não está morto!”, afirmou.

Documentos obtidos pela colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, mostram que a repórter do ‘Fantástico’ (TV Globo) — e mãe da influenciadora Mari Bridi, ex-esposa de Rafael, — teria acionado a polícia após o ator ter invadido a casa dela e destruído pertences dele valor, incluindo o seu carro, em um ataque de fúria.

Ainda de acordo com o colunista, Sônia Bridi seria a autora do pedido de medida protetiva de urgência para proteger a família, baseada na Lei Maria da Penha, alegando que o artista representaria risco por, supostamente, fazer uso exagerado de álcool e substâncias ilícitas.

“Pelo exposto, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, de forma a afastar a potencial desconcretização de seus direitos fundamentais, especialmente: a) vida; b) saúde física; c) saúde mental, a autora requer a aplicação dos artigos 19 a 25 da Lei Maria da Penha, com a concessão das seguintes medidas protetivas de urgência”, teria dito o pedido, segundo documento obtido por Perline.

Rafael Cardoso revela que não pode ver os filhos

Recentemente, o ator revelou que não pode ver os filhos que teve com a influenciadora, gerando rumores na web sobre o que poderia ter acontecido. Pouco depois, Mari Bridi respondeu à provocação do ex e confirmou haver medida protetiva, e a existência de dois processos contra Rafael, que correm em segredo de Justiça.

O artista rebateu as declarações afirmando nunca ter batido nos filhos.