Rafael Cardoso retoma relacionamento com a ex, a influenciadora Vivian Linhares

O ator Rafael Cardoso e a influenciadora Vivian Linhares reataram o relacionamento. Após um término anunciado em março, o casal apareceu juntos na celebração dos 25 anos de Vivian, no início de agosto.

Em registros compartilhados no Instagram, a influenciadora destacou momentos da festa, incluindo um em que aparece aos beijos com Cardoso. Sobre a comemoração, Vivian declarou: “Gratidão. Esse sentimento define meu aniversário deste ano. Obrigada a todos que fizeram meu aniversário de 25 anos ser exatamente como foi e obrigada por fazerem parte da minha vida.”

Desde seu divórcio com Mariana Bridi, em dezembro de 2022, a vida amorosa do ator tem sido foco de atenção. Rafael, que foi visto ao lado de Vivian pela primeira vez em janeiro, enfrentou o término do relacionamento em março.

Em meio a essas reviravoltas, o ator também confirmou que será pai pela terceira vez, fruto de um breve relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz. O ator já tem dois filhos, Aurora e Valentim, de seu casamento com Mariana.

