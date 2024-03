Rafael Cardoso é investigado por agressão no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 19:24 Para compartilhar:

O ator Rafael Cardoso foi denunciado por agressão no Rio de Janeiro. Em nota enviada ao Estadão nesta segunda, 4, a Polícia Civil do Estado afirma que o caso foi registrado no 16º (Barra da Tijuca) e está sendo investigado. “Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para apurar todos os fatos”, diz a nota.

O caso teria acontecido na segunda, 26, quando o ator estava em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens do circuito interno do estabelecimento divulgadas pelo O Globo mostram Rafael discutindo com funcionários do bar.

É possível ver o gerente se aproximando, falando com o ator e entrando novamente no local. Logo depois, o gerente, de camisa azul, entra correndo no bar e o ator, de camisa preta, vai atrás, esbarrando entre as mesas. Os dois saem do local e começam a brigar. O homem cai no chão, e o ator começa a dar socos.

Ainda segundo o jornal, o ator é aguardado para depoimento na terça-feira, 5. O Estadão procurou a assessoria de Rafael Cardoso para comentar o caso, mas houve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.

