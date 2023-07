Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 19:47 Compartilhe

A influencer de 18 anos Mariah Benfica expôs conversas com o ator Rafael Cardoso, 38 anos, onde ele envia nudes para ela, além de insistir no contato por ligações.

Resumo

Após polêmica com vídeo homofóbico e exposição de suposta traição, Rafael Cardoso apareceu novamente na mídia;

Ele foi acusado de enviar nudes para uma jovem de apenas 18 anos;

Mariah Benfica expôs prints das conversas no Instagram.

“Em janeiro, esse cara me seguiu. Eu tinha acabado de fazer 18. Começou perguntando de onde eu era, a minha idade. Até aí, tudo bem. Conversei com ele, mas depois de um tempo, ele começou a mandar coisas muito estranhas. Mandou uma foto de bombinha do nada. Isso é coisa de criança, de quem acabou de descobrir o que é nude”, desabafou a jovem.

Ela disse que o ator insistia no contato com ela, que não respondia as mensagens. Mariah disse ainda que não conhecia o ator: “Eu nem sabia quem ele era. Só descobri que ele era famoso porque tinha foto dele com Jade Picon. É o Rafael Cardoso”, contou.

Esta semana, Rafael Cardoso causou polêmica nas redes sociais após republicar um vídeo do humorista Nego Di com falas homofóbicas contra João Guilherme. Ele foi exposto pela influenciadora Taynara Nunes, que publicou um print no qual Cardoso aparece flertando com ela quando ainda era casado com Mari Bridi.

“Cropped não pode. Mas trair sim, ficava respondendo minhas coisas enquanto era casado. Se manca, bofe”, escreveu Taynara, ex-participante do reality “Soltos em Floripa”, em seu Instagram.

