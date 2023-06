Rafael Cardoso concorda com falas homofóbicas e é exposto por influenciadora: ‘Trair pode’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 0:19 Compartilhe

Rafael Cardoso causou polêmica nas redes sociais nessa quinta-feira, 29. Após republicar um vídeo do humorista Nego Di com falas homofóbicas contra João Guilherme, o ator foi exposto por uma influenciadora, que mostrou que ele a mandava mensagens enquanto ainda era casado com Mari Bridi.

Entenda

Tudo começou quando João Guilherme, filho de Leonardo, dividiu opiniões nas redes sociais por posar de cropped (blusa que deixa a barriga à mostra);

O ator foi alvo de piadas homofóbicas do humorista Nego Di: “Que pouca vergonha […] Não precisa de toda essa alegoria para ‘dar o rabo’ […] Se veste que nem uma cachorra”, proferiu o ex-BBB, em vídeo publicado no Instagram (confira aqui );

); Rafael Cardoso, por sua vez, compartilhou a publicação em suas redes sociais e apoiou: “Bah negão tô contigo!”;

O fato desagradou a influencer Taynara Nunes, que publicou um print no qual Cardoso aparece flertando com ela quando ainda era casado com Mari Bridi.

+ João Guilherme comenta alvoroço na web após posar de cropped: ‘Que mundinho’

+ Mari Bridi abre o jogo sobre vida amorosa após fim do casamento com Rafael Cardoso

“Cropped não pode. Mas trair sim, ficava respondendo minhas coisas enquanto era casado. Se manca, bofe”, escreveu Taynara, ex-participante do reality “Soltos em Floripa”, em seu Instagram.

Na imagem, o ator aparece mandando-lhe mensagens nos dias 2 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2022, mês em que se separou da ex-esposa. Confira:

Na sequência, ela ainda publicou outro story, que foi apagado posteriormente. “12 meninas me mandaram print do Rafael chavecando elas. Olha o que dizer”, escreveu, na foto.

Em nota, a assessoria do ator afirmou que o ator compartilhou o conteúdo para “dar uma força” para Nego Di, sem assistir até o final para saber o que se tratava.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias